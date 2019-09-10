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    Суд отклонил иск к «Зениту», поданный после слов Шнурова о Москве в эфире Z+

    Экс-продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину отказано в удовлетворении иска к «Зениту» из-за негативных высказываний Сергея Шнурова в эфире канала Z+.

    В иске Разин указал, что Шнуров «допустил необоснованно грубые и бранные по своей форме и содержанию высказывания, произвольно формирующие негативное отношение к Городу-Герою, ее символам и памятникам, ее жителям сегодня и защитникам в прошлом», передает РАПСИ. Истец также просил суд обязать «Зенит» удалить с сайта канала «Z+» выпуск программы с участием Шнурова.

    Петроградский районный суд Петербурга отклонил иск продюсера. Разин собирается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

    • В прошлом сезоне в эфире клубного канала «Зенита» Z+ перед матчем 20-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:1) Шнуров сказал, что столица РФ похожа на *** [женский половой орган]. Фронтмен «Ленинграда» также использовал другие нецензурные слова, чем вызвал недовольство общественности.
    • Разин писал заявление в СК на Шнурова.

    Источник: РАПСИ

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