Суд отклонил иск к «Зениту», поданный после слов Шнурова о Москве в эфире Z+

Экс-продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину отказано в удовлетворении иска к «Зениту» из-за негативных высказываний Сергея Шнурова в эфире канала Z+.
В иске Разин указал, что Шнуров «допустил необоснованно грубые и бранные по своей форме и содержанию высказывания, произвольно формирующие негативное отношение к Городу-Герою, ее символам и памятникам, ее жителям сегодня и защитникам в прошлом», передает РАПСИ. Истец также просил суд обязать «Зенит» удалить с сайта канала «Z+» выпуск программы с участием Шнурова.
Петроградский районный суд Петербурга отклонил иск продюсера. Разин собирается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
- В прошлом сезоне в эфире клубного канала «Зенита» Z+ перед матчем 20-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:1) Шнуров сказал, что столица РФ похожа на *** [женский половой орган]. Фронтмен «Ленинграда» также использовал другие нецензурные слова, чем вызвал недовольство общественности.
- Разин писал заявление в СК на Шнурова.