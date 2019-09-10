Суд отклонил иск к «Зениту», поданный после слов Шнурова о Москве в эфире Z+

Экс-продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину отказано в удовлетворении иска к «Зениту» из-за негативных высказываний Сергея Шнурова в эфире канала Z+.

В иске Разин указал, что Шнуров «допустил необоснованно грубые и бранные по своей форме и содержанию высказывания, произвольно формирующие негативное отношение к Городу-Герою, ее символам и памятникам, ее жителям сегодня и защитникам в прошлом», передает РАПСИ. Истец также просил суд обязать «Зенит» удалить с сайта канала «Z+» выпуск программы с участием Шнурова.

Петроградский районный суд Петербурга отклонил иск продюсера. Разин собирается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.