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    Продюсер Разин написал заявление в СК на Шнурова за его слова о Москве в эфире канала «Зенита» Z+

    Музыкальный продюсер Андрей Разин обратился в следственный комитет России с заявлением на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его высказывания о Москве.

    В эфире клубного канала «Зенита» Z+ перед матчем 20-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:1) Шнуров сказал, что столица РФ похожа на *** [женский половой орган].

    Кроме этого, фронтмен «Ленинграда» использовал другие нецензурные слова, чем вызвал недовольство публики.

    «Ввиду того, что правительство Москвы все-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал как трусливый заяц в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса.

    В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей», – написал Разин в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Андрея Разина

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: -175

      SuperPAV9 7 минут назад

      Разин мудак

      0
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      Рейтинг: -175

      SuperPAV9 8 минут назад

      Пусть этот идиот и на меня подаст

      0
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    • ...
      Рейтинг: +629

      CSKA471 10 минут назад

      Продюсер с города - героя хоть бы русский язык подучил, или проверить заяву на ошибки дал кому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2265

      serppion 43 минуты назад

      Прошлой осенью на даче сосед спёр тяпку с моей грядки. Бомбардир, если обещаешь припозорить соседа, пришлю копию искового заявления.

      3
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      Рейтинг: +828

      Axe111 53 минуты назад

      А у Киркорова че там БОМБАРДИР?????????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +734

      Леха из Твери 1 час назад

      Доносы как в 37-ом. Одни сексоты...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      SummerHAze 1 час назад

      Какое эта новость имеет отношение к футболу?

      5
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      Рейтинг: +1198

      EcioAuditore > SummerHAze 1 час назад

      это филиал Пусть Говорят походу

      2
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      Рейтинг: +1130

      Бабушка Зильзиля > EcioAuditore 1 час назад

      Тема передачи, что такое шнуразина!

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      Рейтинг: +123

      Звезда запаса 1 час назад

      Кляуза.

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