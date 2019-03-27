Продюсер Разин написал заявление в СК на Шнурова за его слова о Москве в эфире канала «Зенита» Z+

Музыкальный продюсер Андрей Разин обратился в следственный комитет России с заявлением на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его высказывания о Москве.

В эфире клубного канала «Зенита» Z+ перед матчем 20-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:1) Шнуров сказал, что столица РФ похожа на *** [женский половой орган].

Кроме этого, фронтмен «Ленинграда» использовал другие нецензурные слова, чем вызвал недовольство публики.

«Ввиду того, что правительство Москвы все-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал как трусливый заяц в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса.

В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей», – написал Разин в инстаграме.