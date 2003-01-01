Дюков – о Кокорине и Мамаеве: «Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол»

Глава РФС Александр Дюков высказался о будущем нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые через несколько дней выходят из колонии по УДО.

«Мои ожидания от того, что произойдет после их возвращения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол, и надеюсь, что это произойдет», – сказал Дюков.