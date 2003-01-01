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    Дюков – о Кокорине и Мамаеве: «Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол»

    Глава РФС Александр Дюков высказался о будущем нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые через несколько дней выходят из колонии по УДО.

    «Мои ожидания от того, что произойдет после их возвращения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол, и надеюсь, что это произойдет», – сказал Дюков.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1306

      Антон bx14e 17 минут назад

      "Ребята" были в Советском Союзе!
      А эти дегенераты,оборзевшие от халявы,не ребята,а подонки! И место им в любительской лиге с соответствующими зарплатами.Если за 5 лет смогут вывести вдвоем команду в ФНЛ,будут прощены!)
      В конце концов,футбол-не единственное место трудоустройства. Стране нужны дворники,слесари,плотники..
      Они в армии не служили.Не плохо было бы им альтернативную службу пройти)

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