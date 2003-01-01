Дюков – о Кокорине и Мамаеве: «Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол»

"Ребята" были в Советском Союзе!
А эти дегенераты,оборзевшие от халявы,не ребята,а подонки! И место им в любительской лиге с соответствующими зарплатами.Если за 5 лет смогут вывести вдвоем команду в ФНЛ,будут прощены!)
В конце концов,футбол-не единственное место трудоустройства. Стране нужны дворники,слесари,плотники..
Они в армии не служили.Не плохо было бы им альтернативную службу пройти)
Глава РФС Александр Дюков высказался о будущем нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые через несколько дней выходят из колонии по УДО.
«Мои ожидания от того, что произойдет после их возвращения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол, и надеюсь, что это произойдет», – сказал Дюков.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.