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    Дзюба зимой отказал «Эвертону»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в «Эвертон» в январе 2019 года.

    – Перед началом этого лета вы подписались с Жорже Мендешем, чтобы перейти в Англию. Что в итоге произошло?

    – Да, подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как я понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И, как выяснилось, правильно сделал, что не ушел.

    А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня... Я так не хотел.

    Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться. Вообще, очень много факторов. И то, что не было конкретики, и то, что в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, химия определенная с ребятами. Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать. С Сердаром Азмуном. Со всей нашей линией атаки. Не хотелось все это терять.

    У нас очень хорошая команда, хороший коллектив. И когда Себа травмировался, первым, кто забил тревогу, был я. Еще в матче с «Динамо». Только потом все поняли. Когда один из ключевых фундаментальных футболистов выпадает, нам становится тяжело.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • В активе 31-летнего нападающего 148 матчей, 56 голов и 41 ассист.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Дзюба: «Я не загадываю, но был бы не против остаться в «Зените»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +103

      Sam_51 29 минут назад

      В 31 год только доигрывать в России уже.

      0
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      Рейтинг: +3540

      nik55 36 минут назад

      а Барселона не снилась ?

      0
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      Рейтинг: -12754

      пьяныйхоровод 39 минут назад

      Правильно , ну нах эту АПЛ ! У них там нехорошие тенденции по поводу поддержки ЛГБТшников .

      0
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      Рейтинг: +1028

      egrrr 44 минуты назад

      Дзюба зимой отказал «Эвертону» . Имеется ввиду футболист сборной Бразилии?

      0
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      Рейтинг: +453

      Spartak Piter 1 час назад

      сыкло

      0
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      Рейтинг: +355

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Тут бабок побольше.

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      Рейтинг: +1366

      Derzkiy1 1 час назад

      А летом Барсе и МЮ ...

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