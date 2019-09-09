Дзюба зимой отказал «Эвертону»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в «Эвертон» в январе 2019 года.

– Перед началом этого лета вы подписались с Жорже Мендешем, чтобы перейти в Англию. Что в итоге произошло?

– Да, подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как я понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И, как выяснилось, правильно сделал, что не ушел.

А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня... Я так не хотел.

Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться. Вообще, очень много факторов. И то, что не было конкретики, и то, что в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, химия определенная с ребятами. Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать. С Сердаром Азмуном. Со всей нашей линией атаки. Не хотелось все это терять.

У нас очень хорошая команда, хороший коллектив. И когда Себа травмировался, первым, кто забил тревогу, был я. Еще в матче с «Динамо». Только потом все поняли. Когда один из ключевых фундаментальных футболистов выпадает, нам становится тяжело.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.

В активе 31-летнего нападающего 148 матчей, 56 голов и 41 ассист.

Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Дзюба: «Я не загадываю, но был бы не против остаться в «Зените»