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    «ФАН»: «Зенит» предложит Кокорину контракт до конца сезона с опцией продления на два года

    Стали известны условия контракта, который «Зенит» собирается предложить нападающему Александру Кокорину.

    По информации «Федерального агентства новостей», речь идeт о краткосрочном соглашении до конца сезона-2019/20.

    При этом в договоре будет опция его продления еще на два года.

    Также отмечается, что зарплата футболиста по новому контракту будет существенно ниже, чем была по предыдущему соглашению.

    • 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении.
    • Форвард выступал за «Зенит» с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Семак: «Очень бы хотел возвращения Кокорина. Он – мечта любого тренера»

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3489

      Zubo 8 минут назад

      Саше нужно сейчас не о зарплате думать, а как вернуться назад ... Удачи ему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      richi 31 минуту назад

      По нонешней игре Зенита, Мамаев бы точно не помешал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2831

      TOL47 40 минут назад

      Пора в заявку вносить, если контракт заключен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7323

      parevg > TOL47 26 минут назад

      Как заключен, какая заявка, трансферное окно закрыто, вот в зимнее ТО и внесут в заявку, и если не ошибаюсь им еще сидеть до 16 числа...

      1
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      Рейтинг: +3323

      dinar7777dinar 1 час назад

      Еждивенец будет получать миллионы не за что как и большинство игроков женита.

      0
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      Рейтинг: +6844

      ufos73 1 час назад

      Пусть и Мамая возьмут тогда )))))

      1
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      Рейтинг: +14254

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всё логично. Затраты надо как-то возмещать.

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