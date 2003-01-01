«ФАН»: «Зенит» предложит Кокорину контракт до конца сезона с опцией продления на два года

Саше нужно сейчас не о зарплате думать, а как вернуться назад ... Удачи ему
Стали известны условия контракта, который «Зенит» собирается предложить нападающему Александру Кокорину.
По информации «Федерального агентства новостей», речь идeт о краткосрочном соглашении до конца сезона-2019/20.
При этом в договоре будет опция его продления еще на два года.
Также отмечается, что зарплата футболиста по новому контракту будет существенно ниже, чем была по предыдущему соглашению.
- 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении.
- Форвард выступал за «Зенит» с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
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