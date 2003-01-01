«Ман Сити» за десять лет потратил на трансферы более 1,6 миллиарда

С 2010 по 2019 год «Манчестер Сити» потратил на трансферы больше других европейских клубов, говорится в исследовании CIES Football Observatory.

За десять лет «Сити» приобрел игроков на сумму 1,638 миллиарда евро. На втором месте – «Барселона» (1,525 миллиарда), на третьем – «Челси» (1,428).

Также в десятку вошли «ПСЖ» (1,392), «Ювентус» (1,272), «Манчестер Юнайтед» (1,265), «Реал» – (1,236), «Атлетико» (1,110), «Ливерпуль» (1,075) и «Интер» (968 миллионов).

Команды, вошедшие в топ-10, потратили за десять лет почти 12 миллиардов евро.

«Манчестер Сити» также стал первым клубом в истории, потратившим на свой состав более 1 миллиарда евро.