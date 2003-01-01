Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Ман Сити» за десять лет потратил на трансферы более 1,6 миллиарда

    С 2010 по 2019 год «Манчестер Сити» потратил на трансферы больше других европейских клубов, говорится в исследовании CIES Football Observatory.

    За десять лет «Сити» приобрел игроков на сумму 1,638 миллиарда евро. На втором месте – «Барселона» (1,525 миллиарда), на третьем – «Челси» (1,428).

    Также в десятку вошли «ПСЖ» (1,392), «Ювентус» (1,272), «Манчестер Юнайтед» (1,265), «Реал» – (1,236), «Атлетико» (1,110), «Ливерпуль» (1,075) и «Интер» (968 миллионов).

    Команды, вошедшие в топ-10, потратили за десять лет почти 12 миллиардов евро.

    «Манчестер Сити» также стал первым клубом в истории, потратившим на свой состав более 1 миллиарда евро.

    Источник: сайт CIES Football Observatory

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73646
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru