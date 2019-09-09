Сусаета перешел в японский «Гамба Осака». Он провел в «Атлетике» 22 года

Красавчик!
«Гамба Осака» в твиттере объявила о подписании экс-полузащитника «Атлетика» Маркеля Сусаеты.
На какой срок подписан контракт с футболистом, не сообщается.
- Сусаета – воспитанник «Атлетика».
- 31-летний хавбек покинул клуб 1 июля.
- В составе команды из Бильбао он сыграл 506 официальных матчей, записав на свой счет 56 голов и 87 результативных передач.
- В системе «Атлетика» баск провел в общей сложности 22 года.
マルケル スサエタ選手 ガンバ大阪へ完全移籍のお知らせ https://t.co/lycxcJnJVh #ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA pic.twitter.com/NzAZrRCP17— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) September 9, 2019