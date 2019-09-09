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    Сусаета перешел в японский «Гамба Осака». Он провел в «Атлетике» 22 года

    «Гамба Осака» в твиттере объявила о подписании экс-полузащитника «Атлетика» Маркеля Сусаеты.

    На какой срок подписан контракт с футболистом, не сообщается.

    • Сусаета – воспитанник «Атлетика».
    • 31-летний хавбек покинул клуб 1 июля.
    • В составе команды из Бильбао он сыграл 506 официальных матчей, записав на свой счет 56 голов и 87 результативных передач.
    • В системе «Атлетика» баск провел в общей сложности 22 года.

    Источник: твиттер «Гамба Осака»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +35

      david17 1 час назад

      Красавчик!

      0
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      Рейтинг: +691

      GSmall 1 час назад

      Офигеть с 9 лет в одном клубе.Вся жизнь

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      Рейтинг: +165

      Николай71 > GSmall 1 час назад

      Да уж. Таких мало в футболе.

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      Рейтинг: +712

      shikari__ > GSmall 28 минут назад

      для тебя наверное это будет шоком, но Акинфеев в ЦСКА с 4 лет.

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