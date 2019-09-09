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    Месси и Суарес готовы сыграть с «Валенсией»

    Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес могут принять участие в ближайшем матче.

    Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинец и уругваец восстановились после травм и готовы сыграть с «Валенсией» в поединке 4-го тура Примеры.

    Что касается Усмана Дембеле, то он вернется в строй примерно через неделю.

    • Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 14 сентября.
    • По итогам трех туров каталонцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1684

      SarJr 58 минут назад

      Да ладно. Фати трёшку отгрузит и все будет норм. Главное только чтоб оборона не провалилась как в первых турах

      0
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      Рейтинг: +1118

      Marley Bob 1 час назад

      Как выглядит Барселона с Месси все видели и знают.а вот когда она научится справляться без него,вот,что хотелось бы,наконец,увидеть.

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      Рейтинг: +1684

      SarJr > Marley Bob 59 минут назад

      Пока месси не уйдёт на пенсию, мы этого не увидим. Товарищ хитрый, со своими условиями и требованиями быть в середине католонской команды ( не говорю, что это плохо, просто так есть)

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