Месси и Суарес готовы сыграть с «Валенсией»

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес могут принять участие в ближайшем матче.

Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинец и уругваец восстановились после травм и готовы сыграть с «Валенсией» в поединке 4-го тура Примеры.

Что касается Усмана Дембеле, то он вернется в строй примерно через неделю.