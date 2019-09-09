Месси и Суарес готовы сыграть с «Валенсией»

Да ладно. Фати трёшку отгрузит и все будет норм. Главное только чтоб оборона не провалилась как в первых турах
Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес могут принять участие в ближайшем матче.
Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинец и уругваец восстановились после травм и готовы сыграть с «Валенсией» в поединке 4-го тура Примеры.
Что касается Усмана Дембеле, то он вернется в строй примерно через неделю.
- Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 14 сентября.
- По итогам трех туров каталонцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.