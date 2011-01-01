Нойер рассказал об условии, при котором завершит карьеру

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер назвал условие, при котором завершит карьеру в клубе и сборной Германии.
«Я долго играю в клубе и сборной. Прежде всего, из-за любви к футболу. Мне уже 33 года, но мне всегда кажется, что я могу стать еще лучше. Я по-прежнему в восторге, если у меня все получается.
Я завершу карьеру, когда перестану быть нужен, когда мне будет тяжело находить мотивацию. Но пока я чувствую, что очень нужен в сборной, здесь все рады меня видеть», – отметил Нойер.
- Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Тогда голкипер перешел в мюнхенский клуб из «Шальке» за 30 млн евро.
- В текущем розыгрыше Бундеслиги Нойер принял участие в трех матчах и пропустил три гола.