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    Нойер рассказал об условии, при котором завершит карьеру

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер назвал условие, при котором завершит карьеру в клубе и сборной Германии.

    «Я долго играю в клубе и сборной. Прежде всего, из-за любви к футболу. Мне уже 33 года, но мне всегда кажется, что я могу стать еще лучше. Я по-прежнему в восторге, если у меня все получается.

    Я завершу карьеру, когда перестану быть нужен, когда мне будет тяжело находить мотивацию. Но пока я чувствую, что очень нужен в сборной, здесь все рады меня видеть», – отметил Нойер.

    • Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Тогда голкипер перешел в мюнхенский клуб из «Шальке» за 30 млн евро.
    • В текущем розыгрыше Бундеслиги Нойер принял участие в трех матчах и пропустил три гола.

    Источник: Welt

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