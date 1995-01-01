Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался. «ПСЖ» нацелен на Лигу чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва доволен, что нападающий Неймар не перешел летом в другой клуб. Бразилец также задекларировал цель французов на сезон.
«Слава богу, что Неймар остался. Мы рады, поскольку у нас большая цель. Всем известно, что это Лига чемпионов. Без отличных игроков эта мечта неосуществима. Уход Неймара стал бы огромной потерей», – цитирует Силву Goal.
- Неймар вчера, 7 сентября, впервые вышел на поле за три месяца.
- Заполучить бразильца летом хотела «Барселона».
- «ПСЖ» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов вылетел в первом раунде плей-офф.