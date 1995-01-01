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    Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался. «ПСЖ» нацелен на Лигу чемпионов»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва доволен, что нападающий Неймар не перешел летом в другой клуб. Бразилец также задекларировал цель французов на сезон.

    «Слава богу, что Неймар остался. Мы рады, поскольку у нас большая цель. Всем известно, что это Лига чемпионов. Без отличных игроков эта мечта неосуществима. Уход Неймара стал бы огромной потерей», – цитирует Силву Goal.

    Источник: Goal

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