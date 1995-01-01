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    Тарасов: «После второго раунда был уверен, что Хабиб задушит Порье»

    Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от главного боя турнира UFC 242 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Дагестанец победил удушающим приемом.

    «Настолько ждал бой, что думал, что он будет драться сразу после матча сборной России, поэтому аж перепутал числа. Вчера собрались семьей, даже сестра приехала, долго объясняли детям историю боeв. Сильно переживал, жена аж спрашивала, почему я так сильно переживаю. Хотелось, чтобы свой боец защитил титул.

    Закончилось всe хорошо, был уверен после второго раунда, что Хабиб рано или поздно задушит. Бой он провeл отлично, в борьбе нет сильнее никого. Поздравляю его и горжусь», – сказал Тарасов.

    • Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом.
    • Россиянин ни разу в октагоне не проигрывал.
    • Нурмагомедов – двукратный чемпион мира по боевому самбо.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3671

      sochi-2013 1 час назад

      По первому раунду было видно, что Хабиб хочет продлить представление для зрителей. Зря пиндос его разозлил во втором.

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      Рейтинг: +688

      GSmall 1 час назад

      Коса наскочит на камень,как ни крути.Фергюсон это не Порье и не Конор,он выйдет чтобы убить Кебаба.Он с ним не будет обниматься.Будет настоящая заруба,и после все забудут об этом обнимальщике

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      Рейтинг: +443

      JI e x a > GSmall 1 час назад

      Все так говорят) Но обниматься или нет, решает Хабиб. Если он захочет перевести бой в партер, он его переведёт. Вопрос только, сможет ли ему кто-то противостоять в этом компоненте. Тем более, не стоит забывать, что Хабиб дерётся с ребятами почти на 10 кг меньше, чем он.

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