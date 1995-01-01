Тарасов: «После второго раунда был уверен, что Хабиб задушит Порье»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от главного боя турнира UFC 242 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Дагестанец победил удушающим приемом.

«Настолько ждал бой, что думал, что он будет драться сразу после матча сборной России, поэтому аж перепутал числа. Вчера собрались семьей, даже сестра приехала, долго объясняли детям историю боeв. Сильно переживал, жена аж спрашивала, почему я так сильно переживаю. Хотелось, чтобы свой боец защитил титул.

Закончилось всe хорошо, был уверен после второго раунда, что Хабиб рано или поздно задушит. Бой он провeл отлично, в борьбе нет сильнее никого. Поздравляю его и горжусь», – сказал Тарасов.