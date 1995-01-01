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    «Ювентус» собирается предложить новый контракт Куадрадо

    «Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает Goal.com.

    По информации источника, туринский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с колумбийцем. Тренерский штаб команды рассчитывает на него в качестве правого защитника. Сам футболист готов к переговорам.

    • 31-летний Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В его активе 138 матчей, 14 голов и 30 ассистов.
    • Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +690

      GSmall 1 час назад

      И зачем он нужен,стар уже для вингера

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