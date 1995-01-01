«Ювентус» собирается предложить новый контракт Куадрадо

«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает Goal.com.

По информации источника, туринский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с колумбийцем. Тренерский штаб команды рассчитывает на него в качестве правого защитника. Сам футболист готов к переговорам.