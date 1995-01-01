«Ювентус» собирается предложить новый контракт Куадрадо

И зачем он нужен,стар уже для вингера
«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает Goal.com.
По информации источника, туринский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с колумбийцем. Тренерский штаб команды рассчитывает на него в качестве правого защитника. Сам футболист готов к переговорам.
- 31-летний Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В его активе 138 матчей, 14 голов и 30 ассистов.
- Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.