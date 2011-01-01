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    Журналист Скира: «Арсенал» хочет продлить контракт с Ляказеттом с увеличением зарплаты

    «Арсенал» планирует предложить новый контракт нападающему Александру Ляказетту.

    Лондонский клуб хочет заключить с игроком соглашение до лета 2023 года.

    По новому договору зарплата француза вырастет до 12,5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

    • Ляказетт выступает за «Арсенал» с 2017 года.
    • В активе 28-летнего форварда 91 матч, 38 голов и 18 ассистов.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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