Журналист Скира: «Арсенал» хочет продлить контракт с Ляказеттом с увеличением зарплаты

«Арсенал» планирует предложить новый контракт нападающему Александру Ляказетту.

Лондонский клуб хочет заключить с игроком соглашение до лета 2023 года.

По новому договору зарплата француза вырастет до 12,5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.