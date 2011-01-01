Журналист Скира: «Арсенал» хочет продлить контракт с Ляказеттом с увеличением зарплаты

«Арсенал» планирует предложить новый контракт нападающему Александру Ляказетту.
Лондонский клуб хочет заключить с игроком соглашение до лета 2023 года.
По новому договору зарплата француза вырастет до 12,5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
- Ляказетт выступает за «Арсенал» с 2017 года.
- В активе 28-летнего форварда 91 матч, 38 голов и 18 ассистов.
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.