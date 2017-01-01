«Желто-синие надеются на шумную поддержку». «Ростов» анонсировал матч с Сирией

Сегодня, 9 сентября, состоится товарищеский матч между «Ростовом» и сборной Сирии. Встреча пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2».

«Матч начнется в 18:00. Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Дон-24», портал Sportbox и официальный Youtube-канал нашей команды.

Желто-синие ждут болельщиков на стадионе и надеются на шумную поддержку», – обратила внимание пресс-служба клуба.