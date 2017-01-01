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    «Желто-синие надеются на шумную поддержку». «Ростов» анонсировал матч с Сирией

    Сегодня, 9 сентября, состоится товарищеский матч между «Ростовом» и сборной Сирии. Встреча пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2».

    «Матч начнется в 18:00. Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Дон-24», портал Sportbox и официальный Youtube-канал нашей команды.

    Желто-синие ждут болельщиков на стадионе и надеются на шумную поддержку», – обратила внимание пресс-служба клуба.

    • Сборная Сирии идет в первой сотне рейтинга ФИФА.
    • Команда остановилась в шаге от попадания на ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах Австралии.
    • «Ростов» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

    Источник: твиттер «Ростова»

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