Ярмоленко – об игре за «Боруссию»: «Очень многое не понравилось. В Англии намного лучше отношение к своим футболистам»

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в интервью Sport.ua вспомнил время выступления за дортмундскую «Боруссию». Украинцу в Германии многие вещи не понравились.

— Год назад ваш трансфер из «Боруссии» в «Вест Хэм» получился стремительным и наверняка в какой-то мере стал неожиданным даже для вас. Это так?

— В принципе, да. Я тоже не ожидал, что так быстро уйду из Дортмунда. Но сейчас я очень счастлив, что я перебрался в Англию. В «Вест Хэме» я счастлив.

— Какой позитив вы вынесли для себя за год в «Боруссии»?

— Любая игра, даже проигранная — это опыт. В «Боруссии» у меня были и хорошие матчи, и плохие. Я считаю, что получил там большой опыт, попробовал, что такое немецкий футбол.

— «Боруссия», расставаясь с вами, огласила, что взяла курс на омоложение состава, но при этом вскоре подписала Витселя, которому было 29 лет. Какая-то обида на «Боруссию» осталась?

— Я не девочка, чтобы обижаться. Но то, как они со мной расставались, мне не понравилось. Я считаю, что «Боруссия» — великий клуб и он должен с большим уважением подходить к игрокам, которые выступают в команде. Очень много вещей мне в Дортмунде не понравилось. Если сравнивать с Англией, то там намного лучше отношение к своим футболистам.