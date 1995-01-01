Товарищеский матч. «Арсенал» всухую проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»

Тульский «Арсенал» во время паузы на матчи сборных провел товарищескую игру с соперником из Белоруссии. Россияне пропустили быстрый мяч и больше голов во встрече не было.

«Арсенал» в таблице РПЛ идет в двух очках от зоны Лиги Европы. Команда из Жодино в чемпионате Белоруссии занимает шестое место.

Товарищеский матч

Арсенал (Россия) – Торпедо-БелАЗ (Белоруссия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Премудров, 4.

Стартовый состав «Арсенала»: Нигматуллин, Хагуш, Комбаров, Денисов, Альварес, Володько, Бауэр, Ткачев, Пантелеев, Тудорие, Берхамов.