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    Товарищеский матч. «Арсенал» всухую проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»

    Тульский «Арсенал» во время паузы на матчи сборных провел товарищескую игру с соперником из Белоруссии. Россияне пропустили быстрый мяч и больше голов во встрече не было.

    «Арсенал» в таблице РПЛ идет в двух очках от зоны Лиги Европы. Команда из Жодино в чемпионате Белоруссии занимает шестое место.

    Товарищеский матч

    Арсенал (Россия) – Торпедо-БелАЗ (Белоруссия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Премудров, 4.

    Стартовый состав «Арсенала»: Нигматуллин, Хагуш, Комбаров, Денисов, Альварес, Володько, Бауэр, Ткачев, Пантелеев, Тудорие, Берхамов.

    Источник: Бомбардир.ру

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