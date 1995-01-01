Spiegel: УЕФА выделил Украине 380 миллионов на развитие футбола, но эти деньги потратило киевское «Динамо»

Неслабо так они им выделили..
Немецкое издание Spiegel обладает информацией, что в Украине были совершены махинации с финансовой помощью от УЕФА. Организация выделила за последние 15 лет более 380 миллионов евро на развитие футбола в стране, но они незаконно были потрачены киевским «Динамо».
Деньги на счета клуба перечислялись через третьих лиц. В махинациях, как пишет источник, замешан бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, брат президента «Динамо» Игоря Суркиса.
- «Динамо» находится в руках Игоря Суркиса с 2002 года.
- Киевляне за это время шесть раз брали чемпионат Украины.
- Сейчас в УПЛ «Динамо» идет на четвертом месте.
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