Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Spiegel: УЕФА выделил Украине 380 миллионов на развитие футбола, но эти деньги потратило киевское «Динамо»

    Немецкое издание Spiegel обладает информацией, что в Украине были совершены махинации с финансовой помощью от УЕФА. Организация выделила за последние 15 лет более 380 миллионов евро на развитие футбола в стране, но они незаконно были потрачены киевским «Динамо».

    Деньги на счета клуба перечислялись через третьих лиц. В махинациях, как пишет источник, замешан бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, брат президента «Динамо» Игоря Суркиса.

    • «Динамо» находится в руках Игоря Суркиса с 2002 года.
    • Киевляне за это время шесть раз брали чемпионат Украины.
    • Сейчас в УПЛ «Динамо» идет на четвертом месте.

    Источник: Spiegel

    Еженедельный немецкий журнал с самым большим тиражом. Основан в 1947 году. Аудитория в твиттере - более 454 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5756

      mihail200606 25 минут назад

      Неслабо так они им выделили..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +727

      DMитрий 28 минут назад

      Ну для хохлов это нормально! Через них за последние годы полмира что-то перекрутил! Наверное только кроме Авганистана, - им нечего кроме Говна предложить, т.к. у украинцев так президента предыдущего звали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1993

      BlackMurder 40 минут назад

      Возможно не только Суркис тратил, там мог и Парашенко на армию кукраины хапануть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1993

      BlackMurder 41 минуту назад

      Динамо молодцы)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru