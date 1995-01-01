Spiegel: УЕФА выделил Украине 380 миллионов на развитие футбола, но эти деньги потратило киевское «Динамо»

Немецкое издание Spiegel обладает информацией, что в Украине были совершены махинации с финансовой помощью от УЕФА. Организация выделила за последние 15 лет более 380 миллионов евро на развитие футбола в стране, но они незаконно были потрачены киевским «Динамо».

Деньги на счета клуба перечислялись через третьих лиц. В махинациях, как пишет источник, замешан бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, брат президента «Динамо» Игоря Суркиса.