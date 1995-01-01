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    Селихов приступил к тренировкам в общей группе

    «Спартак» готовится к матчу девятого тура РПЛ против «Урала». К работе в общей группе вернулся вратарь Александр Селихов.

    «Отметим, что сегодня к тренировкам в общей группе приступил голкипер Александр Селихов. Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки», – информирует пресс-служба «Спартака».

    • Футболист мог отправиться летом в аренду.
    • В текущем сезоне Селихов не сыграл ни разу.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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