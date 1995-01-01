Селихов приступил к тренировкам в общей группе

«Спартак» готовится к матчу девятого тура РПЛ против «Урала». К работе в общей группе вернулся вратарь Александр Селихов.
«Отметим, что сегодня к тренировкам в общей группе приступил голкипер Александр Селихов. Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки», – информирует пресс-служба «Спартака».
- Футболист мог отправиться летом в аренду.
- В текущем сезоне Селихов не сыграл ни разу.
- «Спартак» в РПЛ идет шестым.