Пике: «Не вижу себя тренером. Мне нравятся предпринимательство, бизнес»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем. Футболист по окончании карьеры не планирует работать тренером.

«Не вижу себя тренером. Мне нравятся предпринимательство, бизнес. Не вижу себя постоянно общающимся с молодыми игроками, если мы говорим о тренерской деятельности», – цитирует Пике AS.