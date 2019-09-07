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    Пике: «Не вижу себя тренером. Мне нравятся предпринимательство, бизнес»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем. Футболист по окончании карьеры не планирует работать тренером.

    «Не вижу себя тренером. Мне нравятся предпринимательство, бизнес. Не вижу себя постоянно общающимся с молодыми игроками, если мы говорим о тренерской деятельности», – цитирует Пике AS.

    • 32-летний Пике – чемпион Европы, чемпион мира.
    • Игрок четыре раза брал Лигу чемпионов.
    • Компания, владельцем которой является Пике, занимается организацией теннисного турнира Кубок Дэвиса.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8208

      Cules2013 3 минуты назад

      ждём тебя на следующих выборах президента

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