Пике: «Не вижу себя тренером. Мне нравятся предпринимательство, бизнес»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем. Футболист по окончании карьеры не планирует работать тренером.
«Не вижу себя тренером. Мне нравятся предпринимательство, бизнес. Не вижу себя постоянно общающимся с молодыми игроками, если мы говорим о тренерской деятельности», – цитирует Пике AS.
- 32-летний Пике – чемпион Европы, чемпион мира.
- Игрок четыре раза брал Лигу чемпионов.
- Компания, владельцем которой является Пике, занимается организацией теннисного турнира Кубок Дэвиса.