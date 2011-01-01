Левандовски: «В «Баварии» впервые почувствовал, что надел футболку большого клуба»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своих ощущениях от выступлений за мюнхенский клуб.

«Я помню свой первый день в «Баварии». Когда я надел форму команды в первый раз, почувствовал что-то особенное. Тогда я впервые ощутил, что надел футболку большого клуба. «Бавария» борется за все трофеи. Я хотел сделать большой шаг в карьере, и «Бавария» – это команда, куда я хотел перейти, и в которой хочу остаться», – сказал поляк.