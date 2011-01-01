Левандовски: «В «Баварии» впервые почувствовал, что надел футболку большого клуба»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своих ощущениях от выступлений за мюнхенский клуб.
«Я помню свой первый день в «Баварии». Когда я надел форму команды в первый раз, почувствовал что-то особенное. Тогда я впервые ощутил, что надел футболку большого клуба. «Бавария» борется за все трофеи. Я хотел сделать большой шаг в карьере, и «Бавария» – это команда, куда я хотел перейти, и в которой хочу остаться», – сказал поляк.
- Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
- До переезда в Мюнхен 31-летний футболист на протяжении четырех сезонов защищал цвета дортмундской «Боруссии».
- С «Баварией» нападающий выиграл 10 трофеев, а с «Боруссией» – 4.