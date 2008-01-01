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    Игнатьев: «Краснодар» – самый подходящий для меня клуб в России, не хочу отсюда уходить»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев дал понять, что его все устраивает в нынешнем клубе.

    «Читал об интересе ко мне в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в «Краснодаре», никуда перебираться не хочу. Если сам «Краснодар» скажет, что их устраивает чьe-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым – это самый подходящий для меня клуб в России», – сказал Игнатьев.

    • 20-летний форвард – воспитанник «Краснодара».
    • За основу игрок дебютировал в июле 2017 года.
    • С тех пор он забил 15 голов в 46 матчах.
    • Контракт Игнатьева с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Чемпионат»

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