Игнатьев: «Краснодар» – самый подходящий для меня клуб в России, не хочу отсюда уходить»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев дал понять, что его все устраивает в нынешнем клубе.
«Читал об интересе ко мне в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в «Краснодаре», никуда перебираться не хочу. Если сам «Краснодар» скажет, что их устраивает чьe-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым – это самый подходящий для меня клуб в России», – сказал Игнатьев.
- 20-летний форвард – воспитанник «Краснодара».
- За основу игрок дебютировал в июле 2017 года.
- С тех пор он забил 15 голов в 46 матчах.
- Контракт Игнатьева с клубом рассчитан до 2022 года.