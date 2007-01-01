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    Кадыров заявил о готовности пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» готов подписать контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если они изъявят желание.

    «Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат», – сказал Кадыров.

    • Кокорин – свободный агент. Его контракт с «Зенитом» истек 30 июня.
    • Мамаев – игрок «Краснодара». Клуб хочет прекратить с ним сотрудничество.
    • Сегодня суд принял решение освободить футболистов из колонии условно-досрочно.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2880

      САДЫЧОК 12 минут назад

      Самое важное , что он им мозг выправит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9515

      vladimir-7 20 минут назад

      Это будет отличный вариант- Глушаков и Мамаев в полузащите, а в центре
      нападении Кокорин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90

      arrivalgist 21 минуту назад

      Король халявы все простит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33242

      MaxRnD 22 минуты назад

      А шПака ?

      0
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