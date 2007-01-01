Кадыров заявил о готовности пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» готов подписать контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если они изъявят желание.

«Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат», – сказал Кадыров.