Гендиректор «Сочи»: «Не рассматривали вариант с подписанием Мамаева»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не планирует заключать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Мамаев в «Сочи»? Мы даже не рассматривали этот вариант», – сказал Рубашко.