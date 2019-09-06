Гендиректор «Сочи»: «Не рассматривали вариант с подписанием Мамаева»

Мамаеву сейчас бы к Слуцкому "матануться" в Витесс не плохо бы там смотрелся, да и от российских болельщиков и журналистов подальше бы держался. Но чувствую Лео его не возьмет, он от него в ЦСКА избавился из за характера, а тут..
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не планирует заключать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
«Мамаев в «Сочи»? Мы даже не рассматривали этот вариант», – сказал Рубашко.
- В скором времени Мамаев станет свободным агентом, поскольку «Краснодар» хочет расторгнуть с ним контракт.
- Сегодня суд решил освободить футболиста из исправительной колонии условно-досрочно.
- Хавбек выйдет на свободу 17 сентября.