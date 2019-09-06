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    Гендиректор «Сочи»: «Не рассматривали вариант с подписанием Мамаева»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не планирует заключать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

    «Мамаев в «Сочи»? Мы даже не рассматривали этот вариант», – сказал Рубашко.

    • В скором времени Мамаев станет свободным агентом, поскольку «Краснодар» хочет расторгнуть с ним контракт.
    • Сегодня суд решил освободить футболиста из исправительной колонии условно-досрочно.
    • Хавбек выйдет на свободу 17 сентября.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +701

      shikari__ 9 минут назад

      Мамаеву сейчас бы к Слуцкому "матануться" в Витесс не плохо бы там смотрелся, да и от российских болельщиков и журналистов подальше бы держался. Но чувствую Лео его не возьмет, он от него в ЦСКА избавился из за характера, а тут..

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      Рейтинг: +1535

      erma 30 минут назад

      Так Мамаев их тоже вроде не рассматривает.

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      Рейтинг: +14233

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какой ещё Мамаев, у них там есть целый Заболотный.

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