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    Адвокат – о деле Кокориных и Мамаева: «Цирк закончился. Если бы не Пак, дела бы никогда не было»

    Адвокат Александра Протасовицкого, друга Александра Кокорина, Татьяна Прилипко прокомментировал решение суда отпустить футболиста и других фигурантов дела об избиении в 2018 году в Москве условно-досрочно. Юрист назвал осуждение игроков цирком.

    «Что касается решения по ребятам, то цирк благополучно закончился. Хотели доказать идиотство, его и доказали. Всe должно было закончиться гораздо раньше. Даже если признать их вину по всем статьям обвинения, хотя это тоже всe не так, но получить полтора года за один удар по физиономии… При этом за хищение миллиарда у нас условное наказание. У нас всe не так, показательный цирк.

    Как говорил блюститель нравственности и морали господин Денис Пак: «Мне не важно наказание, главное, чтобы это было поднято». Если бы не Пак, дела бы никогда не было. Подобного рода мордобоев в российских кабаках пятачок-пучок. СМИ тоже приложили руку к этому, потому что грязь лилась потоками. Если бы такого не было, дело бы закончилось иначе.

    Но я парней не оправдываю, они должны были вести себя сдержаннее. Но их оскорбили в обоих случаях, мы во время суда это доказали. В данном случае несоразмерно было всe. Отпустили за два месяца до того, как закончился бы срок. Ну «радость» какая!» – сказала Прилипко.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +916

      Genz 17 секунд назад

      Пак идёт по пятам кокорина. Оказывается пак приезжал на суд в Алексеевку и злорадно ухмылялся ,взывая Сашу после освобождения встретиться и поговорить, как мужики, один на один. При этом показывал в зале суда грозный кулак осужденному. Скоро Саню Пак допечет и спровоцирует на второй срок.

      0
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      Рейтинг: +9503

      vladimir-7 2 минуты назад

      Вся Страна увидела наш суд в действии, когда он полностью зависит
      от указания сверху, в данном случае, президента.

      0
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      Рейтинг: +7991

      KLIM777 54 минуты назад

      Да, а вы че думали против чиновников попрете? Никакие деньги и связи не помогут. Да хотя связи с кем?

      Это настоящий цирк, шапито в судах! Это чрезмерно суровое наказание, пусть даже и толком не сидели. Можно было влепить огромные штрафы за это.

      Еще один случай курьезный произошел на днях. Экс прокурора Пермского края отпустили из под стражи за 100 миллионов, ущерб который он нанес краю. Дали штраф 80 тысяч!!! Была применена амнистия и сняли арест с его имущества. Это что такое вообще происходит в стране? 80 тысяч за 100 миллионов. Наша страна сгнила к чертовой матери.

      3
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      Рейтинг: +796

      ААМ 1 час назад

      Не завидую Паку и его семейству Если Кокорин заиграет, то ему надо "брать ноги в руки" и бежать с семейством в Южную Корею.

      -1
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      Рейтинг: +48

      ZENIT***** 1 час назад

      Ну если отбросить мораль, "чисто по пацански" я бы Пака навестил бы обязательно!Земля она круглая(99%,что так и будет). Но их поступок я не одобряю.Не всё всем позволено.

      0
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      Рейтинг: +3419

      порт 1 час назад

      Но их оскорбили в обоих случаях
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      Их не оскорбили, их пытались поставить на место.

      2
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      Рейтинг: +14223

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мораль сей басни такова: не трогайте чиновников и их детей! Остальных пи***те сколько хотите.

      4
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