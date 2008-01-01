Адвокат – о деле Кокориных и Мамаева: «Цирк закончился. Если бы не Пак, дела бы никогда не было»

Адвокат Александра Протасовицкого, друга Александра Кокорина, Татьяна Прилипко прокомментировал решение суда отпустить футболиста и других фигурантов дела об избиении в 2018 году в Москве условно-досрочно. Юрист назвал осуждение игроков цирком.

«Что касается решения по ребятам, то цирк благополучно закончился. Хотели доказать идиотство, его и доказали. Всe должно было закончиться гораздо раньше. Даже если признать их вину по всем статьям обвинения, хотя это тоже всe не так, но получить полтора года за один удар по физиономии… При этом за хищение миллиарда у нас условное наказание. У нас всe не так, показательный цирк.

Как говорил блюститель нравственности и морали господин Денис Пак: «Мне не важно наказание, главное, чтобы это было поднято». Если бы не Пак, дела бы никогда не было. Подобного рода мордобоев в российских кабаках пятачок-пучок. СМИ тоже приложили руку к этому, потому что грязь лилась потоками. Если бы такого не было, дело бы закончилось иначе.

Но я парней не оправдываю, они должны были вести себя сдержаннее. Но их оскорбили в обоих случаях, мы во время суда это доказали. В данном случае несоразмерно было всe. Отпустили за два месяца до того, как закончился бы срок. Ну «радость» какая!» – сказала Прилипко.