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    Панюков: «Комментаторы в Counter-Strike лучше, чем футбольные»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал об увлечении киберспортивными играми. Форвард сравнил комментаторов футбольных и тех, которые работают на Counter-Strike.

    — Вы также смотрите трансляции по Counter-Strike. Комментаторы лучше в футболе или в киберспорте?

    — Конечно, в Counter-Strike. Просто я редко смотрю футбол. Лучше пойти на стадион, прочувствовать атмосферу матча. А еще лучше играть в футбол, чем его смотреть. Хотя недавно смотрел по телевизору «Урал-2», который играет во второй лиге. Вот его комментировали крутые ребята.

    • В текущем сезоне РПЛ Панюков пропустил только один матч, забил три гола, сделал результативный пас.
    • До 2019 года игрок принадлежал «Зениту».
    • «Урал» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2930

      paracetamol 48 минут назад

      С комментаторами беда. Всем пытаются навязать свое мнение. Они и судьи, и юристы, и артисты!

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