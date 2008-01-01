Панюков: «Комментаторы в Counter-Strike лучше, чем футбольные»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал об увлечении киберспортивными играми. Форвард сравнил комментаторов футбольных и тех, которые работают на Counter-Strike.

— Вы также смотрите трансляции по Counter-Strike. Комментаторы лучше в футболе или в киберспорте?

— Конечно, в Counter-Strike. Просто я редко смотрю футбол. Лучше пойти на стадион, прочувствовать атмосферу матча. А еще лучше играть в футбол, чем его смотреть. Хотя недавно смотрел по телевизору «Урал-2», который играет во второй лиге. Вот его комментировали крутые ребята.