Панюков: «Комментаторы в Counter-Strike лучше, чем футбольные»

С комментаторами беда. Всем пытаются навязать свое мнение. Они и судьи, и юристы, и артисты!
Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал об увлечении киберспортивными играми. Форвард сравнил комментаторов футбольных и тех, которые работают на Counter-Strike.
— Вы также смотрите трансляции по Counter-Strike. Комментаторы лучше в футболе или в киберспорте?
— Конечно, в Counter-Strike. Просто я редко смотрю футбол. Лучше пойти на стадион, прочувствовать атмосферу матча. А еще лучше играть в футбол, чем его смотреть. Хотя недавно смотрел по телевизору «Урал-2», который играет во второй лиге. Вот его комментировали крутые ребята.
- В текущем сезоне РПЛ Панюков пропустил только один матч, забил три гола, сделал результативный пас.
- До 2019 года игрок принадлежал «Зениту».
- «Урал» в РПЛ идет восьмым.