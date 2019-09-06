Прокуратура не будет обжаловать УДО Кокориных и Мамаева

Решением суда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение. Они покинут колонию не ранее чем через десять суток – таково требование законодательства.
Как пишет агентство «Р-Спорт», прокуратура не будет обжаловать решение суда. Адвокат процесса Юрий Падалко также «не думает, что прокуратура будет обжаловать».
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.