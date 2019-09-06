Прокуратура не будет обжаловать УДО Кокориных и Мамаева

Решением суда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение. Они покинут колонию не ранее чем через десять суток – таково требование законодательства.

Как пишет агентство «Р-Спорт», прокуратура не будет обжаловать решение суда. Адвокат процесса Юрий Падалко также «не думает, что прокуратура будет обжаловать».