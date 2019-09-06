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    Прокуратура не будет обжаловать УДО Кокориных и Мамаева

    Решением суда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение. Они покинут колонию не ранее чем через десять суток – таково требование законодательства.

    Как пишет агентство «Р-Спорт», прокуратура не будет обжаловать решение суда. Адвокат процесса Юрий Падалко также «не думает, что прокуратура будет обжаловать».

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: «Р-Спорт»

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