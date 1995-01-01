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    Сорокин: «Информация о финале Лиги чемпионов в Петербурге – домыслы»

    Член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что информация о месте проведения финала Лиги чемпионов 2021 года является поспешной.

    «Про финал Лиги чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой. Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдет в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами», – заявил Сорокин.

    • В конце августа агентство AP сообщило, что Санкт-Петербург выиграл право на проведение финала ЛЧ-2021 на «Газпром Арене».
    • Также сообщалось о том, что решающий матч Лиги чемпионов 2022 года состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», а 2023 года – в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    АР: финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге

    Источник: ТАСС

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