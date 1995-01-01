Талалаев: «Как-то поднял 17-летнего парня: «Говори состав: кого назовешь, те и играют»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился методами работы с футболистами.

«У нас во Владивостоке и Хабаровске установку на игру делали самые молодые футболисты: один с называнием состава, другой – без. Когда проводишь восемь с половиной часов в самолете и после короткого отдыха заходишь на установку, сами можете представить себе состояние команды. Чтобы встряхнуть ее, нужно сделать что-то нестандартное, а не рассказывать тактические банальности, которые вы и так неделю проговаривали.

В «Волге» как-то поднял 17-летнего парня, Николаева: «Говори состав: кого назовешь, те и играют». Если я что-то сказал – должен сделать, иначе футболисты больше не поверят. Потом ты можешь заменами что-то нивелировать. Я ожидал, что он себя в основу поставит, а он не поставил. Я сам его выпустил минут на 10 в конце, а потом спросил: «Почему себя не назвал – ведь такой шанс?!» Николаев ответил: «Ну я же видел, кого вы ставите оранжевыми на двусторонках, все понимал». Не решился», – сказал Талалаев.

В прошлом году Талалаева признали тренером года в Армении, когда он тренировал «Пюник».

В начале апреля 2019 года покинул клуб по семейным обстоятельствам, после чего возглавил «Химки».



