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    Азар восстановится после паузы на матчи сборных и сможет сыграть против «Леванте»

    Стало известно, как проходит восстановление полузащитника «Реала» Эдена Азара после травмы.

    По информации Marca, бельгиец полностью восстановится к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

    Несколькими днями ранее Азар покинул расположение сборной Бельгии. Эден не успел восстановиться от повреждения, полученного во время предсезонных тренировок.

    • Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ранее усомнился в необходимости вызова Азара в сборную, но заявил, что клуб не будет мешать отъезду футболиста.
    • Игра «Реала» с «Леванте» состоится 14 сентября.

    Источник: Marca

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