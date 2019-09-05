Азар восстановится после паузы на матчи сборных и сможет сыграть против «Леванте»

Стало известно, как проходит восстановление полузащитника «Реала» Эдена Азара после травмы.

По информации Marca, бельгиец полностью восстановится к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

Несколькими днями ранее Азар покинул расположение сборной Бельгии. Эден не успел восстановиться от повреждения, полученного во время предсезонных тренировок.