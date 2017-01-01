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    Calciomercato: Ругани летом был в шаге от трансфера в «Зенит». Сделку сорвала травма Кьеллини

    «Зенит» 30 августа был в шаге от приобретения защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Делегация россиян во главе со спортивным директором Хавьером Рибалтой в указанный день согласовала трансфер, но внезапно итальянская сторона заблокировала сделку.

    Причиной послужила информация, что другой центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбыл из строя примерно на полгода ввиду травмы, пишет Calciomercato.

    Источник: Calciomercato

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