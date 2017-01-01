Calciomercato: Ругани летом был в шаге от трансфера в «Зенит». Сделку сорвала травма Кьеллини

«Зенит» 30 августа был в шаге от приобретения защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Делегация россиян во главе со спортивным директором Хавьером Рибалтой в указанный день согласовала трансфер, но внезапно итальянская сторона заблокировала сделку.

Причиной послужила информация, что другой центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбыл из строя примерно на полгода ввиду травмы, пишет Calciomercato.