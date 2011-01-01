Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Лукас Сантос: «Акинфеев – тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора. Великолепный вратарь»

    Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о знакомстве с вратарем Игорем Акинфеевым. Бразильца арендовали летом у клуба «Васко да Гама».

    «Сейчас познакомился с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде. Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь.

    И вообще коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше», – сказал Сантос.

    • После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
    • Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru