Лукас Сантос: «Акинфеев – тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора. Великолепный вратарь»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о знакомстве с вратарем Игорем Акинфеевым. Бразильца арендовали летом у клуба «Васко да Гама».

«Сейчас познакомился с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде. Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь.

И вообще коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше», – сказал Сантос.