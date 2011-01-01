Лукас Сантос: «Акинфеев – тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора. Великолепный вратарь»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о знакомстве с вратарем Игорем Акинфеевым. Бразильца арендовали летом у клуба «Васко да Гама».
«Сейчас познакомился с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде. Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь.
И вообще коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше», – сказал Сантос.
- После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
- Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.