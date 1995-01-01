Бензема – о тройке с Роналду и Бэйлом: «Ракета, бомбардир и я, заставляющий всю эту систему работать»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о взаимодействии внутри тройки с Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду. Португалец уже не выступает в Испании, а защищает цвета «Ювентуса».

«У нас была ракета, Бэйл, бомбардир, Роналду, и я, располагавшийся между. Моей задачей было заставлять всю эту систему работать. Я занимался созиданием, продвижением мяча», – цитирует Бензема RMC Sport.