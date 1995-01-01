Бензема – о тройке с Роналду и Бэйлом: «Ракета, бомбардир и я, заставляющий всю эту систему работать»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о взаимодействии внутри тройки с Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду. Португалец уже не выступает в Испании, а защищает цвета «Ювентуса».
«У нас была ракета, Бэйл, бомбардир, Роналду, и я, располагавшийся между. Моей задачей было заставлять всю эту систему работать. Я занимался созиданием, продвижением мяча», – цитирует Бензема RMC Sport.
- Тройка Бензема-Бэйл-Роналду существовала с 2013 по 2018 год.
- Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
- Француз в составе испанцев три раза подряд взял Лигу чемпионов.