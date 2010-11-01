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    Клопп: «После празднования чемпионства «Боруссии» в 2011 году я проснулся на грузовике в гараже»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил историю празднования чемпионства «Боруссии» в 2011 году. Специалист проснулся в гараже.

    «Я проснулся на грузовике в гараже. Это помню, но понятия не имею, что было до этого», – приводит слова немца ESPN FC со ссылкой на Inside Dortmund, Amazon Prime.

    • В сезоне-2010/11 «Боруссия» выиграла чемпионат, а «Бавария» финишировала третьей.
    • Клопп возглавлял дортмундцев с 2008 по 2015 год.
    • Пол руководством Клоппа «Боруссия» два раза подряд выиграла Бундеслигу, участвовала в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Твиттер ESPN FC

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