Клопп: «После празднования чемпионства «Боруссии» в 2011 году я проснулся на грузовике в гараже»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил историю празднования чемпионства «Боруссии» в 2011 году. Специалист проснулся в гараже.

«Я проснулся на грузовике в гараже. Это помню, но понятия не имею, что было до этого», – приводит слова немца ESPN FC со ссылкой на Inside Dortmund, Amazon Prime.