Клопп: «После празднования чемпионства «Боруссии» в 2011 году я проснулся на грузовике в гараже»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил историю празднования чемпионства «Боруссии» в 2011 году. Специалист проснулся в гараже.
«Я проснулся на грузовике в гараже. Это помню, но понятия не имею, что было до этого», – приводит слова немца ESPN FC со ссылкой на Inside Dortmund, Amazon Prime.
- В сезоне-2010/11 «Боруссия» выиграла чемпионат, а «Бавария» финишировала третьей.
- Клопп возглавлял дортмундцев с 2008 по 2015 год.
- Пол руководством Клоппа «Боруссия» два раза подряд выиграла Бундеслигу, участвовала в финале Лиги чемпионов.