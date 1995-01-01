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    Матч «Спартак» – «Зенит» установил рекорд по доле телесмотрения в России

    Встреча «Спартака» и «Зенита» (0:1) в 8-м туре РПЛ, показанная по «Матч ТВ», стала самой популярной за всю историю показа этого противостояния на канале.

    Среди аудитории мужчин от 14 до 59 лет, которая является целевой для «Матч ТВ», средняя доля телесмотрения по России составила 15,4%. В пике показатель достиг 20%. Общий накопленный охват телеаудитории (4+) превысил 3,8 миллиона человек, сообщает пресс-служба канала.

    Прошлый рекорд был установлен 2 октября 2016 года, когда встреча «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге показала среднюю долю 14,7%, общий охват составил 3,3 миллиона человек.

    • 1 сентября «Зенит» на выезде победил «Спартак» благодаря голу Юрия Жиркова.
    • Петербуржцы набрали 17 очков и делят первое место с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестую строчку, отставая на три балла.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1194

      Борат 10 минут назад

      Я вечно готов смотреть на три вещи: Огонь, вода и свино*б!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7982

      KLIM777 33 минуты назад

      А команды показали говно-игры при этом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2196

      TOMSON 39 минут назад

      А говорят на тв, что главное дерби страны - это Спартак ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8706

      vka1970 46 минут назад

      С нашими зарплатами, да платным телевидением, следующего рекорда телеаудитории ждать ещё долго будем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1134

      Spartak 777 1 час назад

      ну и когда следующий матч нам бесплатно покажут ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      NEONFOL 1 час назад

      в кои то веки показали, решили удивить 1 игрой, всё, теперь кроме уфы, урала и сочи не покажут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +403

      ВасяК 1 час назад

      А надо посмотреть, сколько бы смотрело если б платно показывать стали!!!

      3
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      Рейтинг: +2922

      paracetamol 1 час назад

      Во скоко народу за Зенит болело!

      5
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      Рейтинг: +8706

      vka1970 > paracetamol 43 минуты назад

      А тебе не поплохело
      Раз ты за Зенит болело
      Фарш писать и бред бредовый
      Вам совсем не надоело.

      -1
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