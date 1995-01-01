Матч «Спартак» – «Зенит» установил рекорд по доле телесмотрения в России

Встреча «Спартака» и «Зенита» (0:1) в 8-м туре РПЛ, показанная по «Матч ТВ», стала самой популярной за всю историю показа этого противостояния на канале.

Среди аудитории мужчин от 14 до 59 лет, которая является целевой для «Матч ТВ», средняя доля телесмотрения по России составила 15,4%. В пике показатель достиг 20%. Общий накопленный охват телеаудитории (4+) превысил 3,8 миллиона человек, сообщает пресс-служба канала.

Прошлый рекорд был установлен 2 октября 2016 года, когда встреча «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге показала среднюю долю 14,7%, общий охват составил 3,3 миллиона человек.