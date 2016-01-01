Метцельдер покинул пост президента немецкого клуба из-за обвинений в распространении детского порно

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер на время ушел в отставку с поста президента клуба «Хальтерн-ам-Зе», выступающего в четвертом дивизионе Германии.

«Пока все не прояснится с расследованием, бывший игрок сборной покинет все свои посты в «Хальтерн-ам-Зе», – сообщает пресс-служба клуба.

19 августа в полицию Гамбурга пришло заявление от неизвестной девушки. Выяснилось, что его подала бывшая невеста Метцельдера, с которой он встречался около года.

Согласно содержанию заявления, Метцельдер отправил девушке 15 детских порнографических фотографий. он был допрошен по данному делу, полиция конфисковала его компьютер и телефон.

Метцельдер собирался участвовать в выборах на должность главы Немецкого футбольного Союза.

Метцельдера обвиняют в распространении детской порнографии. Его фонд помогает детям в бедных районах