Метцельдера обвиняют в распространении детской порнографии. Его фонд помогает детям в бедных районах

Полиция уже ведет расследование.

Помните Кристофа Метцельдера? Того самого, который поиграл в «Боруссии», посидел на лавках «Реала», «Шальке» и стал бронзовым призером ЧМ-2006 вместе со сборной Германии. Метцельдер завершил карьеру в 34, а после все время работал экспертом на немецком ТВ.

Сейчас мир услышал о нем снова. Метцельдера задержали за распространение детской порнографии.

Стоп. Что?

Полиция Гамбурга сообщает: Метцельдер задержан в небольшом городке Хеннеф возле детской спортивной школы. Не волнуйтесь: причина задержания и местоположение Метцельдера на момент встречи с полицией не связаны друг с другом. Кристоф просто гулял по городу. Полиция, получившая орден на его арест, в это время перехватила его.

Дело в том, что 19 августа в полицию Гамбурга пришло заявление от неизвестной девушки. Позже журналисты RTL выяснили, что заявление подала бывшая невеста Метцельдера, с которой он встречался около года. Согласно содержанию заявления, Метцельдер отправил девушке 15 детских порнографических фотографий.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – сказала представительница гамбургской прокуратуры Лидди Охтеринг.

Болельщики думают, что это вранье: Метцельдер активно помогает развитию детского футбола и считается кандидатом в президенты Немецкого футбольного Союза

Охтеринг сказала, что Метцельдер не сопротивлялся при аресте. Более того, он даже пошел навстречу полиции и предоставил ей мобильный телефон, ноутбук и ключи от дома. Там уже были обыски, но пока полиция не опубликовала результаты и улики, которые она нашла для следствия. За это полиция не заперла его под домашний арест, не отправила за решетку на время расследования. Она отпустила его, но под подписку, что Метцельдер самостоятельно приедет в гамбургское отделение при первом же вызове.

Bild, RTL связывались с Метцельдером, но никакого ответа не получили. Более того, журналистам не отвечает даже представитель Метцельдера. Пока одна сторона молчит, высказывается другая. ARD, канал, на котором Кристоф комментировал матчи и вел студии, уже заявил, что приостанавливает сотрудничество до окончания следствия.

Спортивный лагерь Хеннефа, в котором Метцельдер должен был дать несколько открытых тренировок, исключил его из числа приглашенных гостей. Кроме того, Метцельдера исключила из числа приглашенных гостей администрация детского футбольного турнира, который пройдет в Бохуме в октябре.

В социальных сетях болельщики вступились за Метцельдера. Кто-то намекает на то, что Метцельдеру мстит бывшая (зайдите в комментарии к посту, там все написано). Другие говорят о том, что это бессмыслица, потому что Метцельдер поддерживает социальные акции и просто не мог сделать это. Болельщики пишут, что это дело убивает репутацию Метцельдера и уничтожает его шансы на будущих выборах на должность главы Немецкого футбольного Союза.

text text text Публикация от text (@christoph_metzelder) 2 Сен 2019 в 8:14 PDT

Здесь Метцельдер выступает за необходимость спорта для современного общества. В июле он открыл футбольную академию в Бремене. Не так давно он выступал за то, что детей нужно активнее прививать к спорту. Еще в 2006 году он основал собственный инвестиционный фонд, который регулярно перечисляет деньги в небогатые регионы Германии на развитие детского футбола.

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