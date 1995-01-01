Глушаков: «Кононов – не мямля, а интеллигентный мужик»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о профессиональных и человеческих качествах действующего главного тренера московской команды Олега Кононова.

«Кононов – нормальный тренер, у него своe видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов. В «Спартаке» многие не выдерживают этого темпа. Вот почему мы первый тайм играли, а потом сдувались? Слишком энергозатратная тактика. Ну, это мне так кажется. Всe зависит от того, кого клуб возьмeт, как укрепится сможет.

Повышал ли он на нас голос? Конечно. Когда «Вильярреалу» проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный. Он не мямля, он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нeм выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков», – сказал Глушаков.