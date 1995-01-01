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    Глушаков: «Кононов – не мямля, а интеллигентный мужик»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о профессиональных и человеческих качествах действующего главного тренера московской команды Олега Кононова.

    «Кононов – нормальный тренер, у него своe видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов. В «Спартаке» многие не выдерживают этого темпа. Вот почему мы первый тайм играли, а потом сдувались? Слишком энергозатратная тактика. Ну, это мне так кажется. Всe зависит от того, кого клуб возьмeт, как укрепится сможет.

    Повышал ли он на нас голос? Конечно. Когда «Вильярреалу» проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный. Он не мямля, он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нeм выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков», – сказал Глушаков.

    • 53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года.
    • Прошлый сезон столичная команда завершила на шестом месте в РПЛ.
    • В новой кампании по итогам восьми туров москвичи занимают аналогичную позицию в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20565

      gol_kak_sokol 5 минут назад

      Интеллигентный мямля.
      А сейчас с таймами как раз наоборот.
      "Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов." Да уж не хватает гулиевых и мирзовых - пиджак бы весь Спартак такими укомплектовал.

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      Рейтинг: +703

      Киркинитидец 45 минут назад

      шо та глушак выполз из небытья? перерыв! темы нет? дык на зону ... там тоже скучают! берите вью и размазывайте сопли-гы-гы.

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      Рейтинг: +703

      Киркинитидец 52 минуты назад

      все равно назад не вернет...

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      Рейтинг: +1060

      altezzik > Киркинитидец 50 минут назад

      Ему бы самому удержаться...

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      Рейтинг: +1060

      altezzik 1 час назад

      Кононов – не Мевля

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      Рейтинг: +1985

      BlackMurder 1 час назад

      В ЛЕ спартак отшпехал уровня фнл! Прекрасно че

      0
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      Рейтинг: +1296

      Томик 1 час назад

      "Интеллигентный мужик" - это Непомнящий, например. Но он, в отличии от Олега Георгиевича, в состоянии сформулировать свои мысли для слушающих его.

      1
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      Рейтинг: +1134

      Борат 1 час назад


      фанаты сказали сними пиджак, он мигом треники и нацепил!
      по нему видно что он мемля, а дома под каблуком у жены)))

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