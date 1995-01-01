Тренер сборной Коста-Рики решил покинуть свой пост. Ему скучно работать с национальной командой

У нас именно о такой работе мечтают.
Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас решил уйти в отставку.
«Не знал, что возглавлять сборную так скучно. Я не работаю с игроками ежедневно и не чувствую продуктивность. Порой мне кажется, что я нахожусь в отпуске.
Думал, что это не станет проблемой, но я изо дня в день скучаю. Приходится убивать время просмотром фильмов или играми. Мне такая жизнь не нравится», – сказал Матосас.
- Аргентинский специалист возглавлял сборную Коста-Рики с октября прошлого года.
- Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.