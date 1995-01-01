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    Тренер сборной Коста-Рики решил покинуть свой пост. Ему скучно работать с национальной командой

    Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас решил уйти в отставку.

    «Не знал, что возглавлять сборную так скучно. Я не работаю с игроками ежедневно и не чувствую продуктивность. Порой мне кажется, что я нахожусь в отпуске.

    Думал, что это не станет проблемой, но я изо дня в день скучаю. Приходится убивать время просмотром фильмов или играми. Мне такая жизнь не нравится», – сказал Матосас.

    • Аргентинский специалист возглавлял сборную Коста-Рики с октября прошлого года.
    • Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +974

      Tsigan 2 часа назад

      У нас именно о такой работе мечтают.

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