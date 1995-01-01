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    Зобнин: «Август для «Спартака» сложился хорошо, но вылет из еврокубков все испортил»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о старте сезона в исполнении московской команды.

    – Как емко и коротко оценить летний отрезок красно-белых? С одной стороны, новый состав, несколько ярких побед. С другой – вылет из Лиги Европы.

    – Собственно так и есть: был и позитив, и негатив. Сейчас у нас складывается перспективная команда, но мы только притираемся друг другу. Думаю, станем прибавлять. Если взять только последний месяц и исключить результат в Лиге Европы, то для нас он сложился хорошо. Но этот вылет из еврокубков все испортил – конечно, хотели пройти в групповой турнир.

    – Долго «Спартаку» сыгрываться?

    – Не думаю, что это займет много времени. Трансферное окно уже закрылось, список тех, кто пришел, больше не увеличится. Сроки давать не буду, но у всех есть желание, чтобы притерлись как можно быстрее. Сейчас, правда, многие находятся в расположении своих сборных.

    • «Спартак» вылетел из квалификации Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой».
    • В РПЛ команда по итогам восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8688

      vka1970 11 минут назад

      Роман, берись за голову, а то так можно и место в основе потерять.Пиджак счас Крала будет на позицию опорника выпускать, а вторым может оказаться Гулиев.Ведь с ним тренеришка уже работал,а с тобой нет.А у нас всё построено в стране на личных симпатиях и антипатиях.

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      Рейтинг: +4862

      Агасфер 40 минут назад

      ...возмужали,загорели...
      Правда,Вася утонул.

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      Рейтинг: +7

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Прошлый год у Спартака был классным, обидно что заняли пятое место.

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