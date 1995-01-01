Зобнин: «Август для «Спартака» сложился хорошо, но вылет из еврокубков все испортил»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о старте сезона в исполнении московской команды.

– Как емко и коротко оценить летний отрезок красно-белых? С одной стороны, новый состав, несколько ярких побед. С другой – вылет из Лиги Европы.

– Собственно так и есть: был и позитив, и негатив. Сейчас у нас складывается перспективная команда, но мы только притираемся друг другу. Думаю, станем прибавлять. Если взять только последний месяц и исключить результат в Лиге Европы, то для нас он сложился хорошо. Но этот вылет из еврокубков все испортил – конечно, хотели пройти в групповой турнир.

– Долго «Спартаку» сыгрываться?

– Не думаю, что это займет много времени. Трансферное окно уже закрылось, список тех, кто пришел, больше не увеличится. Сроки давать не буду, но у всех есть желание, чтобы притерлись как можно быстрее. Сейчас, правда, многие находятся в расположении своих сборных.