В 2018 году защитник «Локомотива» Кверквелия отказался переходить в «Лестер»

Пра-ль-на,папука,только в МС!!!
Агент Мамука Джугели рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии в «Лестер».
– Кверквелия говорил, что вы общались с «Лестером». Почему он туда не перешел?
– Отказался, хотел стать чемпионом.
– Играть в АПЛ для него равноценно шансу стать чемпионом России?
– Это у Кверквелии спроси. Я точно говорю, он сам отказался. Сказал: «Ещe на шесть месяцев останусь, не подведу Семина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом».
– Сколько предлагали?
– Десятку (миллионов евро), прислали официальную бумагу.
– Он стоит этих денег?
– Для меня он стоит 150.
– У Кверквелии ещe будет шанс уехать в Англию?
– Ему 27 лет, он не сдается, и, думаю, выстрелит в свое время. Если бы он захотел, то поехал бы в «Лестер» ещe тогда. Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения.
- Кверквелия выступает за «Локомотив» с февраля 2017 года.
- Чемпионат России он выиграл с командой в сезоне-2017/18.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.