В 2018 году защитник «Локомотива» Кверквелия отказался переходить в «Лестер»

Агент Мамука Джугели рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии в «Лестер».

– Кверквелия говорил, что вы общались с «Лестером». Почему он туда не перешел?

– Отказался, хотел стать чемпионом.

– Играть в АПЛ для него равноценно шансу стать чемпионом России?

– Это у Кверквелии спроси. Я точно говорю, он сам отказался. Сказал: «Ещe на шесть месяцев останусь, не подведу Семина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом».

– Сколько предлагали?

– Десятку (миллионов евро), прислали официальную бумагу.

– Он стоит этих денег?

– Для меня он стоит 150.

– У Кверквелии ещe будет шанс уехать в Англию?

– Ему 27 лет, он не сдается, и, думаю, выстрелит в свое время. Если бы он захотел, то поехал бы в «Лестер» ещe тогда. Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения.