Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    В 2018 году защитник «Локомотива» Кверквелия отказался переходить в «Лестер»

    Агент Мамука Джугели рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии в «Лестер».

    – Кверквелия говорил, что вы общались с «Лестером». Почему он туда не перешел?

    – Отказался, хотел стать чемпионом.

    – Играть в АПЛ для него равноценно шансу стать чемпионом России?

    – Это у Кверквелии спроси. Я точно говорю, он сам отказался. Сказал: «Ещe на шесть месяцев останусь, не подведу Семина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом».

    – Сколько предлагали?

    – Десятку (миллионов евро), прислали официальную бумагу.

    – Он стоит этих денег?

    – Для меня он стоит 150.

    – У Кверквелии ещe будет шанс уехать в Англию?

    – Ему 27 лет, он не сдается, и, думаю, выстрелит в свое время. Если бы он захотел, то поехал бы в «Лестер» ещe тогда. Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения.

    • Кверквелия выступает за «Локомотив» с февраля 2017 года.
    • Чемпионат России он выиграл с командой в сезоне-2017/18.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4862

      Агасфер 41 минуту назад

      Пра-ль-на,папука,только в МС!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33202

      MaxRnD 2 часа назад

      Чота бред какой-то либо Мамука решил попробовать себя на литературном поприще в жанре фантастики ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru