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    Зобнин – о потенциальном трансфере в Европу: «Встанет вопрос суммы. А кто за меня большую отдаст? Никто»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поговорил о возможном трансфере в европейский клуб. По словам футболиста, это сложный процесс.

    — Желание перейти в европейский клуб возникало?

    — Оно у меня такое — выходить на каждый матч и действовать на своем уровне. И еще лучше — что-то к этому уровню добавлять. А дальше посмотрим. К сожалению, переход в европейский клуб — это непростая история, для того, чтобы он стал реальностью должны сойтись много факторов. Даже если есть какие-то предложения, нужно учитывать интересы «Спартака» — готовы ли там продавать или нет. Встанет вопрос суммы... А кто за меня большую отдаст? Никто.

    • 25-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В составе москвичей игрок стал чемпионом России.
    • На рынке Зобнин оценивается в 14 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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