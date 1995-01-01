Зобнин – о потенциальном трансфере в Европу: «Встанет вопрос суммы. А кто за меня большую отдаст? Никто»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поговорил о возможном трансфере в европейский клуб. По словам футболиста, это сложный процесс.

— Желание перейти в европейский клуб возникало?

— Оно у меня такое — выходить на каждый матч и действовать на своем уровне. И еще лучше — что-то к этому уровню добавлять. А дальше посмотрим. К сожалению, переход в европейский клуб — это непростая история, для того, чтобы он стал реальностью должны сойтись много факторов. Даже если есть какие-то предложения, нужно учитывать интересы «Спартака» — готовы ли там продавать или нет. Встанет вопрос суммы... А кто за меня большую отдаст? Никто.