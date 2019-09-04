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    Агент Кварацхелии: «Рубин» под руководством Сайманова в ближайшее время пойдет на чемпионство»

    Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели поговорил о будущем клуба. Представитель футболиста считает, что казанцы вскоре будут претендовать на первое место в РПЛ.

    – В последние годы «Рубин» потерял статус одной из ведущих команд Премьер-лиги.

    – Ну где он его потерял? Рустем Сайманов ушел, и Курбан Бердыев тоже. Вернулись два года назад. Они же не фокусники, чтобы бумс – и по щелчку пальца выстроить чемпионскую команду. Но в ближайшее время под руководством Рустема «Рубин» пойдет на чемпионство. Вот увидишь.

    В этом году наберут молодых, пройдут обкатку, через год попадут в тройку. Рустик всегда был лидером и не допустит, чтобы «Рубин» быть пятым, шестым или седьмым. Я знаю его очень хорошо, он амбициозный человек и не любит проигрывать. У него своя задумка, и только он о ней знает.

    Роман Шаронов – выбор Рустема. Он был хорошим игроком, но как тренер пока никто. При этом вы видите, какую классную команду он строит. Надо было рискнуть и отдать «Рубин» в руки молодому специалисту. Раз это дает результат, значит, он разбирается в футболе. Еще пару лет терпения, и у него будет топ-клуб. В футболе быстро ничего не бывает.

    • Сейчас «Рубин» в РПЛ идет девятым.
    • В 2008 и 2009 годах команда выигрывала чемпионат России.
    • На стыке десятилетий «Рубин» играл в еврокубках – в частности, побеждал на «Камп Ноу» «Барселону».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    04.09.2019 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1287

      Томик 7 минут назад

      Подождите, но такие планы не у одного Рубина. Подставляйте ЦСКА, Краснодар, Спартак, Динамо. Да и Зенит не собирается пост оставлять. Так что - в очередь, Рустем! Да я ещё Ростов забыл. Хрен вам просто так Валера уступит место в тройке, только потому, что вернулся волшебник Сайманов.

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