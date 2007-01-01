Агент – об уходе Кварацхелии из «Локомотива»: «На Хвичу хотели еще посмотреть. Я не хотел ждать еще год»

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели раскрыл обстоятельства ухода клиента из «Локомотива» летом. Игрок пополнил казанцев в статусе свободного агента.

– «Локомотив» хотел на него ещe посмотреть. Я не хотел ждать ещe год. Моя профессия не позволяет такое отношения к игроку. А если не дай бог травма? Кто его восстановит? Сели с семьей Хвичи, я услышал, что их не устраивает. Больше ничего не было. По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу.

– А как считал Юрий Семин?

– Он кричал, что это звезда.