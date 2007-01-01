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    Агент – об уходе Кварацхелии из «Локомотива»: «На Хвичу хотели еще посмотреть. Я не хотел ждать еще год»

    Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели раскрыл обстоятельства ухода клиента из «Локомотива» летом. Игрок пополнил казанцев в статусе свободного агента.

    – «Локомотив» хотел на него ещe посмотреть. Я не хотел ждать ещe год. Моя профессия не позволяет такое отношения к игроку. А если не дай бог травма? Кто его восстановит? Сели с семьей Хвичи, я услышал, что их не устраивает. Больше ничего не было. По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу.

    – А как считал Юрий Семин?

    – Он кричал, что это звезда.

    • Кварацхелия в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч, однажды забил гол.
    • 18-летний игрок стоит на рынке 900 тысяч евро.
    • «Рубин» в РПЛ идет девятым.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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