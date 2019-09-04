Дзюба стал лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»

Барриос,Иванович,Ракицкий _вот кто играл и спасал ворота! (((Бол-к Зенита
Болельщики «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего месяца.
За Дзюбу проголосовали 34,58% участников опроса среди болельщиков. Второе место в голосовании занял полузащитник Вильмар Барриос (21,58%), третье – защитник Ярослав Ракицкий (15,09%).
- В августе Дзюба провел четыре матча, в которых забил два гола и отдал один ассист.
- В прошлом месяце «Зенит» одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении.