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    Дзюба стал лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»

    Болельщики «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего месяца.

    За Дзюбу проголосовали 34,58% участников опроса среди болельщиков. Второе место в голосовании занял полузащитник Вильмар Барриос (21,58%), третье – защитник Ярослав Ракицкий (15,09%).

    • В августе Дзюба провел четыре матча, в которых забил два гола и отдал один ассист.
    • В прошлом месяце «Зенит» одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      RealGirl61 8 минут назад

      Барриос,Иванович,Ракицкий _вот кто играл и спасал ворота! (((Бол-к Зенита

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