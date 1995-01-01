Жирков: «Перед продлением контракта с «Зенитом» были мысли закончить в родном Тамбове или «Балтике»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что перед продлением контракта, состоявшимся в межсезонье, раздумывал о переходе в другой клуб. Футболист рассматривал варианты с «Тамбовом» и «Балтикой».

«Перед тем, как продлить контракт с «Зенитом», были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике». Были варианты поиграть год-полтора и закончить», – сказал Жирков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».