Бабаев: «Признательны руководству «Эвертона» за то, что смогли договориться о трансфере Влашича»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал завершившуюся трансферную кампанию, а также поделился мнением о переходе Николы Влашича из «Эвертона» в московский клуб.

«Влашич – футболист, которого мы уже хорошо знали. Поэтому здесь ситуация немного отличалась от обычной, когда ты берешь футболиста впервые. В данном случае мы уже понимали, что это футболист, который органично вписался в команду и приносит пользу. Поэтому было принято такое решение.

Жалеем ли, что изначально не прописали с «Эвертоном» сумму выкупа? Мы договаривались с ливерпульским клубом, признательны его руководству и думаем, что договорились достаточно адекватно», – заявил Бабаев.