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    Бабаев: «Признательны руководству «Эвертона» за то, что смогли договориться о трансфере Влашича»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал завершившуюся трансферную кампанию, а также поделился мнением о переходе Николы Влашича из «Эвертона» в московский клуб.

    «Влашич – футболист, которого мы уже хорошо знали. Поэтому здесь ситуация немного отличалась от обычной, когда ты берешь футболиста впервые. В данном случае мы уже понимали, что это футболист, который органично вписался в команду и приносит пользу. Поэтому было принято такое решение.
    Жалеем ли, что изначально не прописали с «Эвертоном» сумму выкупа? Мы договаривались с ливерпульским клубом, признательны его руководству и думаем, что договорились достаточно адекватно», – заявил Бабаев.

    • Весь сезон-2018/19 хорват провел в ЦСКА на правах аренды.
    • Этим летом московский клуб выкупил контракт Николы.
    • В нынешнем сезоне Влашич сыграл в 8 матчах и забил два гола.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4845

      Агасфер 18 минут назад

      Влашич тоже рад,и пока не может выйти из этого состояния удовлетворённости.А пора бы.

      0
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      Рейтинг: +46

      Вальдемар IV 38 минут назад

      надо было головина думбию тоже в аренды брать европейцам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +231

      kara-mba 1 час назад

      Влашич не эталон, купили и купили, чего теперь то и дело вспоминать о нем. Видать действительно пора Гинеру задуматься кого в пайщики брать.

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      Рейтинг: +11463

      bset > kara-mba 1 минуту назад

      Журналист спросил - Бабаев ответил. Журналист спросил, потому что закрылось трансферное окно и время подводить итоги. А то ты так говоришь, будто Бабаев к прохожим на улице пристает "А вот мы Влашича купили!"))

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