Лукас Сантос: «Будет прикольно попробовать спеть дуэтом с Акинфеевым»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о музыкальных предпочтениях. Футболиста арендовали летом у бразильского клуба «Васко да Гама».
— Я открыл в себе интерес к музыке в девять лет. Попробовал сыграть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет.
Может, и в России прикуплю себе гитарку. И буду играть на ней у себя дома.
— В ЦСКА, наверное, лучше всех поет Игорь Акинфеев. Может быть, организовать с ним дуэт?
— Ну, конечно, почему нет? Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать.
- После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
- Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.