Лукас Сантос: «Будет прикольно попробовать спеть дуэтом с Акинфеевым»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о музыкальных предпочтениях. Футболиста арендовали летом у бразильского клуба «Васко да Гама».

— Я открыл в себе интерес к музыке в девять лет. Попробовал сыграть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет.

Может, и в России прикуплю себе гитарку. И буду играть на ней у себя дома.

— В ЦСКА, наверное, лучше всех поет Игорь Акинфеев. Может быть, организовать с ним дуэт?

— Ну, конечно, почему нет? Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать.