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    Лукас Сантос: «Будет прикольно попробовать спеть дуэтом с Акинфеевым»

    Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о музыкальных предпочтениях. Футболиста арендовали летом у бразильского клуба «Васко да Гама».

    — Я открыл в себе интерес к музыке в девять лет. Попробовал сыграть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет.

    Может, и в России прикуплю себе гитарку. И буду играть на ней у себя дома.

    — В ЦСКА, наверное, лучше всех поет Игорь Акинфеев. Может быть, организовать с ним дуэт?

    — Ну, конечно, почему нет? Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать.

    • После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
    • Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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