Bild: экс-игрока «Реала» и сборной Германии Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии и торговле людьми

В отношении бывшего футболиста сборной Германии Кристофа Метцельдера началось расследование правоохранительных органов. Спортсмена подозревают в распространении детской порнографии и торговле людьми.

Полиция уже конфисковала компьютер Метцельдера и мобильный телефон. Органам о якобы преступной деятельности сообщила невеста немца, которая, как пишет Bild, получила от него детские порнофото через мессенджер.