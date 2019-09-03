Bild: экс-игрока «Реала» и сборной Германии Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии и торговле людьми

неужели заработанных денег не хватает на жизнь или на вложения в бизнес?
В отношении бывшего футболиста сборной Германии Кристофа Метцельдера началось расследование правоохранительных органов. Спортсмена подозревают в распространении детской порнографии и торговле людьми.
Полиция уже конфисковала компьютер Метцельдера и мобильный телефон. Органам о якобы преступной деятельности сообщила невеста немца, которая, как пишет Bild, получила от него детские порнофото через мессенджер.
- На клубном уровне Метцельдер больше всего матчей провел за дортмундскую «Боруссию» (2000-2007 годы, 126 игр в Бундеслиге, два гола).
- С 2007 по 2010 годы немец защищал цвета мадридского «Реала» (23 матча в Примере).
- Метцельдер-футболист выигрывал чемпионаты Германии и Испании.