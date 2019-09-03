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    Bild: экс-игрока «Реала» и сборной Германии Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии и торговле людьми

    В отношении бывшего футболиста сборной Германии Кристофа Метцельдера началось расследование правоохранительных органов. Спортсмена подозревают в распространении детской порнографии и торговле людьми.

    Полиция уже конфисковала компьютер Метцельдера и мобильный телефон. Органам о якобы преступной деятельности сообщила невеста немца, которая, как пишет Bild, получила от него детские порнофото через мессенджер.

    • На клубном уровне Метцельдер больше всего матчей провел за дортмундскую «Боруссию» (2000-2007 годы, 126 игр в Бундеслиге, два гола).
    • С 2007 по 2010 годы немец защищал цвета мадридского «Реала» (23 матча в Примере).
    • Метцельдер-футболист выигрывал чемпионаты Германии и Испании.

    Источник: Bild

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    03.09.2019 23:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7964

      KLIM777 1 час назад

      неужели заработанных денег не хватает на жизнь или на вложения в бизнес?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8486

      DeStar > KLIM777 32 минуты назад

      Футболисты люди не самого большого ума на самом деле, впрочем в любой профессии хватает таких индивидуумов.

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