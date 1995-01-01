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    Круговой: «В «Уфе» получаю меньше 60 тысяч рублей в месяц. В «Зените» будет плюс-минус миллион в месяц»

    Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о своей зарплате. Летом футболиста выкупил «Зенит», куда игрок фактически перейдет следующим летом. Сейчас воспитанник петербургского футбола выступает в Уфе на правах аренды.

    – Кто приходил за рекламой?

    – Букмекерская контора, но я не буду это рекламировать. Я футболист, мне нельзя этим заниматься. Я не ставлю и мне это неинтересно.

    – Сколько предлагали?

    – Один банк 60 тысяч [за один пост], а букмекеры берут оптом на месяц – 100 или 150 тысяч в сумме [за несколько постов].

    – Деньги за пост от банка больше контракта с «Уфой»?

    – Да.

    – То есть меньше 60 тысяч в месяц и ни разу не повышали?

    – А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с «Локомотивом». Если бы провел стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда.

    – Давай закроем тему с деньгами. Твоя зарплата в «Зените» больше ляма в месяц или меньше?

    – Плюс-минус.

    • В текущем сезоне РПЛ Круговой не провел ни одного матча.
    • На рынке футболист стоит 700 тысяч евро.
    • Круговой – уроженец Гатчины.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +208

      S.K.V. 10 минут назад

      Вот достойная з.п. для клубов РПЛ

      0
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      Рейтинг: +1289

      Антон bx14e 11 минут назад

      а у нас,на стройке,полгода честно заработанную плату не хотят выплачивать...
      ходим по прежнему..куда деваться)

      0
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      Рейтинг: +1120

      CSKA471 19 минут назад

      Пиз..добол, 60??? у нас в мини футболе 2 лиге 70 18-летние пацаны получают

      1
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      Рейтинг: +1868

      Masteralex 19 минут назад

      200 тысяч баксов в год? да ладно, в Зенита таких з/п не бывает, даже ЦСКА наверняка давал больше

      в реальности это наверное ляма 2-2.5 в месяц, то есть 500 тысяч в год

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