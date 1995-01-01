Круговой: «В «Уфе» получаю меньше 60 тысяч рублей в месяц. В «Зените» будет плюс-минус миллион в месяц»

Вот достойная з.п. для клубов РПЛ
Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о своей зарплате. Летом футболиста выкупил «Зенит», куда игрок фактически перейдет следующим летом. Сейчас воспитанник петербургского футбола выступает в Уфе на правах аренды.
– Кто приходил за рекламой?
– Букмекерская контора, но я не буду это рекламировать. Я футболист, мне нельзя этим заниматься. Я не ставлю и мне это неинтересно.
– Сколько предлагали?
– Один банк 60 тысяч [за один пост], а букмекеры берут оптом на месяц – 100 или 150 тысяч в сумме [за несколько постов].
– Деньги за пост от банка больше контракта с «Уфой»?
– Да.
– То есть меньше 60 тысяч в месяц и ни разу не повышали?
– А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с «Локомотивом». Если бы провел стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда.
– Давай закроем тему с деньгами. Твоя зарплата в «Зените» больше ляма в месяц или меньше?
– Плюс-минус.
- В текущем сезоне РПЛ Круговой не провел ни одного матча.
- На рынке футболист стоит 700 тысяч евро.
- Круговой – уроженец Гатчины.