Круговой: «В «Уфе» получаю меньше 60 тысяч рублей в месяц. В «Зените» будет плюс-минус миллион в месяц»

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о своей зарплате. Летом футболиста выкупил «Зенит», куда игрок фактически перейдет следующим летом. Сейчас воспитанник петербургского футбола выступает в Уфе на правах аренды.

– Кто приходил за рекламой?

– Букмекерская контора, но я не буду это рекламировать. Я футболист, мне нельзя этим заниматься. Я не ставлю и мне это неинтересно.

– Сколько предлагали?

– Один банк 60 тысяч [за один пост], а букмекеры берут оптом на месяц – 100 или 150 тысяч в сумме [за несколько постов].

– Деньги за пост от банка больше контракта с «Уфой»?

– Да.

– То есть меньше 60 тысяч в месяц и ни разу не повышали?

– А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с «Локомотивом». Если бы провел стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда.

– Давай закроем тему с деньгами. Твоя зарплата в «Зените» больше ляма в месяц или меньше?

– Плюс-минус.