Хохлов – о трансферной кампании «Динамо»: «Фактически мы собрали новую команду»

...Фактически мы собрали новую команду...
и даже это Димону не поможет, доверь команду недотренеру и всё развалица, как карточный домик, считай, ещё один год потерян для болел, менять коллектив надо начинать с рулевого, руководство очухаеца, хорошо если к зиме, терпите братцы, как-то так...))
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил работу клуба на трансферном рынке минувшим летом.
– В целом, подводя итог трансферной кампании – насколько довольны летними приобретениями?
– В этом вопросе важно не количество, а качество новых футболистов. Я – доволен. Многие игроки покинули «Динамо», и это тоже надо учитывать. Команда здорово обновилась. Немного было у нас времени, я ещe до первого сбора говорил, что хотелось бы хотя бы ко второму иметь укомплектованный на 70-80% состав. Но, наверное, это было нереально.
Фактически мы собрали новую команду, и в этом плане процесс у нас несколько затянулся. Футболисты уходили, приходили, ребята находились в разном физическом состоянии, потому что кто-то предсезонные сборы проходил, кто-то нет, кто-то вообще индивидуально работал. Плюс не забывайте про адаптацию.
Поэтому эта двухнедельная пауза на матчи сборных нам сейчас очень на руку – можно ребят более-менее к общему физическому знаменателю привести. Более-менее, потому что есть и обратная сторона – часть футболистов уехала в свои национальные команды.
– Много вариантов вообще сорвалось из тех, что планировали?
– Много. Очень много. Не буду говорить какие и по каким причинам, но поверьте мне – работа была проведена колоссальная, чтобы укомплектовать команду. Однако действительно весьма большое количество вариантов по разным футболистам не сложилось.
- «Динамо» потратило на усиление состава 33,7 миллиона евро.
- Новичками столичной команды стали 12 футболистов.
- В то же время покинули клуб 13 игроков, пять из которых на правах аренды.