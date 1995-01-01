Хохлов – о трансферной кампании «Динамо»: «Фактически мы собрали новую команду»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил работу клуба на трансферном рынке минувшим летом.

– В целом, подводя итог трансферной кампании – насколько довольны летними приобретениями?

– В этом вопросе важно не количество, а качество новых футболистов. Я – доволен. Многие игроки покинули «Динамо», и это тоже надо учитывать. Команда здорово обновилась. Немного было у нас времени, я ещe до первого сбора говорил, что хотелось бы хотя бы ко второму иметь укомплектованный на 70-80% состав. Но, наверное, это было нереально.

Фактически мы собрали новую команду, и в этом плане процесс у нас несколько затянулся. Футболисты уходили, приходили, ребята находились в разном физическом состоянии, потому что кто-то предсезонные сборы проходил, кто-то нет, кто-то вообще индивидуально работал. Плюс не забывайте про адаптацию.

Поэтому эта двухнедельная пауза на матчи сборных нам сейчас очень на руку – можно ребят более-менее к общему физическому знаменателю привести. Более-менее, потому что есть и обратная сторона – часть футболистов уехала в свои национальные команды.

– Много вариантов вообще сорвалось из тех, что планировали?

– Много. Очень много. Не буду говорить какие и по каким причинам, но поверьте мне – работа была проведена колоссальная, чтобы укомплектовать команду. Однако действительно весьма большое количество вариантов по разным футболистам не сложилось.