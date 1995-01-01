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    Хохлов – о трансферной кампании «Динамо»: «Фактически мы собрали новую команду»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил работу клуба на трансферном рынке минувшим летом.

    В целом, подводя итог трансферной кампании – насколько довольны летними приобретениями?

    – В этом вопросе важно не количество, а качество новых футболистов. Я – доволен. Многие игроки покинули «Динамо», и это тоже надо учитывать. Команда здорово обновилась. Немного было у нас времени, я ещe до первого сбора говорил, что хотелось бы хотя бы ко второму иметь укомплектованный на 70-80% состав. Но, наверное, это было нереально.

    Фактически мы собрали новую команду, и в этом плане процесс у нас несколько затянулся. Футболисты уходили, приходили, ребята находились в разном физическом состоянии, потому что кто-то предсезонные сборы проходил, кто-то нет, кто-то вообще индивидуально работал. Плюс не забывайте про адаптацию.

    Поэтому эта двухнедельная пауза на матчи сборных нам сейчас очень на руку – можно ребят более-менее к общему физическому знаменателю привести. Более-менее, потому что есть и обратная сторона – часть футболистов уехала в свои национальные команды.

    Много вариантов вообще сорвалось из тех, что планировали?

    – Много. Очень много. Не буду говорить какие и по каким причинам, но поверьте мне – работа была проведена колоссальная, чтобы укомплектовать команду. Однако действительно весьма большое количество вариантов по разным футболистам не сложилось.

    • «Динамо» потратило на усиление состава 33,7 миллиона евро.
    • Новичками столичной команды стали 12 футболистов.
    • В то же время покинули клуб 13 игроков, пять из которых на правах аренды.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +469

      Сенситив 1 час назад

      ...Фактически мы собрали новую команду...
      и даже это Димону не поможет, доверь команду недотренеру и всё развалица, как карточный домик, считай, ещё один год потерян для болел, менять коллектив надо начинать с рулевого, руководство очухаеца, хорошо если к зиме, терпите братцы, как-то так...))

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      Рейтинг: +7959

      KLIM777 1 час назад

      Да. Главное теперь научить их попадать по воротам. Жаль, что нет статистки самой косой команды, явно Динамо будет первым. Таких косоглазых еще надо поискать

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